La foto de Messi con una fan que incomodó a Antonela Rocuzzo

¿Quién no quiere sacarse una foto con Messi? Pues una fan lo ha conseguido previo a la gala de los Premios de The Best de la FIFA.

Lionel se hospedó en un hotel prestigioso en la capital inglesa previo al evento que dará a conocer al mejor futbolista del mundo y ahí se dio un momento que no pasó desapercibido.

Messi se tomó una fotografía con una hermosa aficionada, que seguramente lo admira. Lo curioso de todo es que en la imagen, la cual comenzó a viralizarse en las redes sociales, también aparece su mujer Antonela Rocuzo, quien se tapó y miró para otro lado.

No cabe duda que esto incomodó a la espectacular esposa de Leo, quien está esperando un tercer hijo del crack argentino del Barcelona.