Neymar: ''Me lanzaron de todo: palos, zumo, Coca-Cola... Esto no es fútbol''

El brasileño del PSG, Neymar Jr, censuró hoy el lanzamiento de objetos que dijo haber sufrido ayer en el estadio Vélodrome de Marsella e insinuó que las autoridades deportivas deben investigar lo sucedido.

VIDEO: MARSELLA FRENA AL PSG CON EMPATE Y NEYMAR FUE EXPULSADO



"No sé si la Federación ve eso (lanzamiento de objetos) como fútbol. Desde luego no es normal", comentó el delantero, que sufrió un verdadero infierno en su primer clásico en el fútbol francés.



Neymar, autor de un gol y expulsado en el minuto 87 por doble amarilla, denunció que le lanzaron de todo desde la grada.

''Fue exagerado. Me lanzaron de todo: palos, zumo de naranja, Coca-Cola... De todo. Esto no es fútbol'', aseguró.



"Creo que este no es el camino correcto del fútbol. Es como si en un restaurante lanzásemos los cubiertos a los cocineros. No es normal", señaló el fichaje más caro de la historia.



'Ney' acumula siete goles y seis asistencias en sus ocho partidos disputados en la liga francesa desde su llegada en la presente campaña.