Cristiano Ronaldo: ''No compito contra Messi, estamos en la misma era''

Cristiano Ronaldo fue condecorado este lunes por segundo año consecutivo con el premio 'The Best' de la FIFA, que designa al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

FOTOS: HIJO DE CRISTIANO RONALDO SORPRENDE A MESSI



El astro portugués se volvió a coronar rey del fútbol mundial después del que ha sido un curso para enmarcar, en el que ganó la Champions League, la liga española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.



El futbolista del Real Madrid se impuso en la votación al argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, y al brasileño Neymar, quien el pasado verano cambió el equipo azulgrana por el París Saint-Germain.



"Quiero agradecer a mis compañeros, tanto en el Real Madrid como en la selección. Fue un año extraordinario. Y ya son 11 años que estoy aquí: dedicación y trabajo duro, esa es la clave. Lo que quería cuando empecé era ganar trofeos colectivos e individuales, y lo he conseguido", aseguró un emocionado Cristiano tras recibir el galardón.



"Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. También para mis dos hijos en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Estoy muy feliz", prosiguió.



"No me olvido de mencionar a Messi y a Neymar, quienes están aquí hoy. También a los aficionados del Real Madrid, a mi presidente (Florentino Pérez), todos ellos me apoyaron durante todo el año", expresó CR7 tras cambiar al inglés.

Tras consultarle por la rivalidad con Messi, Cristiano respondió: ''No compito con Leo. Estamos en la misma era; él ganó el trofeo cinco veces y yo otras cinco. Las cosas son como son. Estoy feliz, juego en el mejor club del mundo y tengo la posibilidad de demostrar que estoy a un nivel alto y sigo muy bien'', cerró.

Ronaldo suma así un nuevo trofeo más a su ya de por sí amplio palmarés, en el que tiene, como premios individuales, cuatro Balones de Oro, dos galardones a 'The Best', tres premios de la UEFA a mejor futbolista de Europa y cuatro Botas de Oro, entre otros muchos.