Neymar: ''Siempre llevaré al Barcelona en mi corazón''

El jugador del PSG, Neymar Jr, brindó declaraciones tras darse por finalizada la gala del premio The Best de la FIFA que ganó Cristiano Ronaldo y se acordó del Barcelona, equipo al que dejó para recalar a Francia.

Preguntado por su ex equipo, el brasileño confesó que siempre llevará al equipo azugrana en su corazón, pero que ya no es importante hablar de ello.

''Siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Pasé una época fenomenal en el club azulgrana y no lo puedo olvidar, pero ahora hay que pensar en otra cosa'', dijó el delantero, quien estuvo nominado al premio que elige al mejor del mundo.

Sobre las agresiones que recibió por parte de la afición del Marsella el pasado domingo explicó que: ''No deben repetirse situaciones así. No fue un partido de fútbol y espero no volver a caer en el error''.

Por último se refirió a la mencionada gala: ''Es importante estar nominao al lado de los mejores'', cerró.