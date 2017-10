Buffon: ''Es una satisfacción ganar este premio con casi 40 años''

El guardameta italiano Gianluigi Buffon, nombrado este lunes mejor portero del mundo, aseguró que es "un reconocimiento muy importante" y ha mostrado su satisfacción por poder ganar el premio "con casi 40 años".

Buffon fue condecorado en Londres por la FIFA con el premio 'The Best', en una votación en la que se impuso al alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y al costarricense Keylor Navas (Real Madrid).



"Es un reconocimiento muy importante después de 23 años de carrera a un nivel muy, muy alto. Y una satisfacción ganarlo de manera merecida a mis casi 40 años", dijo el italiano al término de la gala en la zona mixta.



Esta es la primera vez que el máximo organismo del fútbol mundial cuenta en su gala con un galardón específico para los arqueros.



El encargado de hacer entrega a 'Gigi' del preciado premio fue otra leyenda de las porterías, el danés Peter Schmeichel.