La propuesta del Real Madrid con el brasileño Dani Alves

El lateral del PSG, Dani Alves, pudo haber jugado en el Real Madrid en algún momento de su carrera, al menos así lo confirmó el propio presidente del conjunto merengue, Florentino Pérez.

El máximo mandatario de la 'Casa Blanca', asistió a la gala del premio The Best de la FIFA, que la ganó Cristiano Ronaldo, y contó que durante el evento cruzó unas palabras con el brasileño.

''Me he encontrado con él (Dani Alves) en un pasillo y, como siempre, ha estado muy simpático. Hemos bromeado un poco. Le he dicho que tenía que haber jugado en el Madrid'', confiesa Florentino Pérez.

Sin embargo el dirigente revela que la respuesta de Alves fue: ''Él me ha dicho que no le llamé para ficharlo''.

Dani Alves fue galardonado como el mejor lateral derecho del mundo y esta temporada recaló al PSG de gratis después de su paso por el Barcelona y la Juventus.