Maradona: ''Me dolió en el alma darle el 'The Best' a Cristiano y no a Messi''

El Campeón del Mundo, Diego Armando Maradona, concedió una entrevista para el portal TyC Sports en donde sorprendió al confesar que le dolió bastante darle el premio 'The Best' a Crisitiano Ronaldo y no a Messi.

FOTOS: LA CARA DE MESSI CUANDO CRISTIANO FUE NOMBRADO 'THE BEST' DE LA FIFA

El 'Pelusa' fue el encargado junto con la otra leyenda brasileña del fútbol, Ronaldo Nazario, en entrengarle el trofeo al portugués, que lo caracteriza como el mejor futbolista de la actualidad.

Ante esto, Maradona reveló que: ''Me dolió en el alma darle el 'The Best' a Cristiano y no dárselo a Messi''.

Asimismo se refirió a su encuentro con el '10' azulgrana durante la gala y sobre la relación que mantienen ambos después de que se especulara que ya no compartían juntos.

''El encuentro con Messi fue espectacular y estuve hablando con él. Es el mismo cariño y amor de siempre. Lo quiero mucho y todo lo que dicen es cuento'', explicó Maradona.

Por último manifestó que ''Messi tiene cuerda para rato'', cerró.