¡Vaya desplante! Lo que hizo Neymar cuando miró a Josep Bartomeu

El delantero Neymar del PSG se encontró el lunes en Londres junto a sus ex compañeros de trabajo en el FC Barcelona entre ellos Messi, Iniesta a quienes saludó de forma efusiva durante la gala de los Premios The Best.

También tuvo la oportunidad de ver al presidente de la entidad catalana Josep Bartomeu a quien ni siquiera determinó al verlo.

Neymar, luego de su controversial salida del Barcelona, no quiso saludar a Bartomeu pese a estar a metros de distancia, cosa que sí hizo Dani Alves cuando lo vio.

Al final de la gala el brasileño asegura que sí se saludaron, lo hizo en un torno sarcástico, pero las imágenes muestran que no lo determinó.

