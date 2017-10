Futbolista sueca relata cómo intentó violarla una estrella de la Premier League

Nuevo escándalo en el mundo del fútbol. Alexandra Nord, exatacante del equipo femenino del Queens Park Rangers de Inglaterra, ha revelado que un crack de la Premier League intentó violarla.

La jugadora ha relatado todo paso a paso y de manera dramática. Lo hizo en su blog personal, lo que inmediatamente se hizo viral en los medios internacionales.

"Él puso sus partes sobre mí absolutamente sin mi permiso. Trató de tener relaciones sexuales conmigo. Me faltaba la ropa de la parte baja del cuerpo. Entiendo que él me la quitó. Lo primero que pensé fue alejarlo. Mi primera reacción fue enojo, luego me avergoncé y pensé que tal vez había aceptado algo", inició.

Sin embargo, Alexandra Nord, quien no quiso dar el nombre del futbolista estrella, dijo que sabía que no había consentido en el sexo.

"Había tratado de deshacerme de este tipo varias veces. No le di ningún derecho a tocar mi cuerpo sin mi permiso. No recuerdo todo lo que dije e hice esa noche. Lo que sí recuerdo es que nunca quise terminar en esta situación", explicó.

Alexandra Nord sin duda es una belleza sueca espectacular.

Según la ex jugadora sueca del QPR, el futbolista siguió atacándola y ella salió corriendo de la habitación sin su chaqueta ni su billetera.

"Era quizás las 6 AM. No sabía cómo llegar a casa. No tenía mi abrigo y no sabía cómo conseguir un taxi. El gerente del hotel me miró y supo con quién estaba. Rápidamente me ordenó un taxi y me dijo 'corre por cuenta nuestra'".

Alexandra reveló que el agente del futbolista la llamó al día siguiente y le advirtió que no dijera nada sobre el episodio del hotel. Ella cree que en el hotel sabían lo que pasaba por el hecho de que la habitación estaba a su nombre.

Alexandra finalmente contó todo lo sucedido esa noche en un hotel en Londres.

Por último, estas fueron sus palabras: "Cuando llegue a casa, tome una ducha realmente larga. Me sentía violada. Era joven. estaba avergonzada, me culpé a mí mismo. Decidí no contárselo a nadie. Estaba en un país nuevo y no tenía suficiente evidencia. Pude haber tenido toda la evidencia en el mundo, pero no quería convertirme en una víctima. No quería que eso paralice mi carrera".