Tremendo: El utilero que fue Campeón del Mundo y además jugador del Real Madrid

El ex futbolista ghanés Baba Sule, Campeón del Mundo con su selección en el Mundial Sub-17 que se disputó en Ecuador en 1995, se volverá a ver la caras con su ex equipo el Real Madrid este miércoles en la Copa del Rey.

Pero esta vez será como el utilero del Fuenlabrada, equipo que se medirá ante el conjunto merengue en la primer fecha del mencionado torneo.

Baba Sule fue uno de los anotadores en esa final del Mundial Sub-17, y se lo hizo nada más y nada menos que a Brasil. Ghana venció 3-2 a la 'Cararinha' y se proclamó como Campeón del Mundo de esa edición.

Sin embargo, Baba Sule no logró explotar como todos los equipos y medios pensaron en ese momento. El mediocampista tuvo que anunciar su retiro tras las constantes lesiones.

Pese a las molestias, el Real Madrid lo fichó en 1999 para su filial con la esperanza de que las lesiones desaparecieran con los métodos y entrenamientos del club, pero fue todo lo contrario.

''Me rompí los ligamentos en el primer partido de la temporada. Me recuperé y el día de la reaparición volví a destrozarme la rodilla. Fue muy duro para mí'', comentó Baba Sule, quien nunca debutó con el conjunto merengue, pero que si jugó en la Liga Española con el Mallorca y Leganés.

Diez años después de haber levantado la Copa del Mundo con Ghana, en el año 2006, Baba Sule se retiró de los terrenos de juego después de que su cuerpo no aguantara más las duras lesiones.

Desde entonces tuvo que aprender varios oficios (electricista) para sobrevivir y fue hasta dos años cuando el Fuenlabrada lo contactó como utilero del equipo.

''Me dijeron que necesitaban un responsable del material. Siempre he echado de menos el fútbol y quería reengancharme a este mundo. No me lo pensé dos veces'', explicó el ghanés.

Baba Sule es otro de los futbolistas, que lamentablemente por las lesiones, no logró reventar en el fútbol, pero que ahora es una de las figuras más reconocidas en la Segunda División de España.