¡Por poco! Sufrida clasificación del Manchester City en la Copa de la Liga

Un doblete del joven delantero Eddie Nketiah permitió al Arsenal sellar su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras imponerse este martes en la prórroga por 2-1 a un Norwich, conjunto de la Segunda División, que llegó a los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario con ventaja (0-1) en el marcador.

Apuros de los que tampoco se libró el Manchester City, que tuvo que esperar a la tanda de penaltis para doblegar por 4-1 al Wolverhampton, líder de la Segunda División, que rozó la proeza en el Etihad Stadium, tras concluir la prórroga con empate 0-0 en el marcador.

Quien no dejó dudas fue el Manchester United, que se resarció de la inesperada derrota (2-1) encajada el pasado sábado ante el Huddersfield en Liga, con una cómoda victoria (0-2) en el campo del Swansea, que permitió a los de Jose Mourinho lograr su billete paralos cuartos de final.

Una ronda en la que también estará el Arsenal gracias a la irrupción del joven delantero de tan sólo 18 años Eddie Nketiah, que rescató a los de Arsene Wenger de una derrota a la que parecían irremediablemente abocados, tras llegar al minuto 85 con un 0-1 en contra en el marcador.

Apenas unos segundos después de ingresar en el campo, Nketiah, que hasta hoy tan sólo había jugado un minuto con el primer equipo ante el BATE Borisov en la Liga Europa, estableció en el minuto 86 la igualada (1-1) que permitió al Arsenal forzar la prórroga.

En el tiempo extra el joven delantero inglés volvió a acaparartodos los focos al establecer a los 96 minutos el definitivo 2-1, tras rematar a las redes un centro del egipcio Mohamed El Neny, que otorgó la victoria y la clasificación a los de Arsene Wenger.

Una clasificación para la que el Manchester City tuvo que esperar hasta la tanda de penaltis, incapaces como fueron los jugadores del español Pep Guardiola de batir la portería (0-0) del Wolverhampton (0-0) ni en el tiempo reglamentario, ni en la prórroga.

El City, que buscaba encadenar su duodécima victoria consecutiva en todas las competiciones, sólo pudo anotar desde los once metros, en una ronda de penaltis en la que los locales no desaprovecharon los fallos del senegalés Alfred N'Diaye y de Conor Coady para alzarse por 4-1 con la victoria.

El argentino Sergio "Kun" Agüero se encargó de sellar el triunfo con un último lanzamiento que permitió al argentino superar a Eric Brook como máximo goleador de la historia del Manchester City con un total de 178 tantos.

El Manchester United no tuvo mayores problemas para vencer al Swansea.

El United, que certificó su clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga, tras imponerse por 0-2 al Swansea, gracias a un doblete del atacante Jesse Lingard.

El internacional inglés, que tuvo ocasiones para haber ampliado su cuenta goleadora, abrió el marcador para los "diablos rojos" al culminar a los 21 minutos una fulgurante contra iniciada por el español Ander Herrera. Pero Lingard demostró hoy en el Liberty Stadium que no sólo posee velocidad, al establecer a los 59 minutos el definitivo 0-2 con un perfecto cabezazo tras un pase del italiano Matteo Darmian.

Junto con el Manchester United, el último campeón, también estará en los cuartos de final de la Copa de la Liga el Leicester, que se impuso por 3-1 al Leeds, equipo de la Segunda División, en un encuentro en el que los locales tuvieron que remontar el gol inicial del español Pablo Hernández para los visitantes.

Una remontada que se encargaron de firmar el nigeriano Kelechi Iheanacho, que estableció el 1-1 a los 30 minutos, y los argelinos Islam Slimani, autor del 2-1 en el 71, y Riyad Mahrez, que selló el definitivo 3-1 a falta de dos minutos para la conclusión.

Tampoco falló el Bournemouth, que derrotó por 3-1 al Middlesbrough, conjunto de la Segunda División, mientras que el Crystal Palace, el colista de la Premier League, confirmó su mal momento de forma, tras caer apeado de la competición por un contundente 4-1 ante el Bristol, el único equipo de la Segunda División que logró seguir adelante en el torneo.

- Resultados de la cuarta ronda:

Arsenal 2 - Norwich (2ª) 1

Bournemouth 3 - Middlesbrough (2ª) 1

Briston (2ª) 4 - Crystal Palace 1

Leicester 3 - Leeds (2ª) 1

Swansea 0 - Manchester United 2

Manchester City 0 - Wolverhampton (2) 0 (4-1 penaltis)

Juegos de mañana:

Chelsea - Everton

Tottenham - West Ham