Zinedine Zidane: "¿Pep Guardiola? A mí me gusta hablar de fútbol"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confía en que el clima de tensión que se vive en Catalunya no se traslade a la visita de su equipo a Girona, el próximo domingo en Liga, y espera que sea "un partido y nada más", sin entrar a hablar de nada que no sea "solo de fútbol".

Respeta Zidane la línea que ha tomado Pep Guardiola en sus comparecencias como técnico del Manchester City donde habla abiertamente de asuntos políticos, pero dejó claro que él solo lo hace en privado y que sus comparecencias son para hablar de fútbol.



"Cada uno puede hacer lo que quiera. Pep tiene la posibilidad de hablar y decir cuando sale a rueda de prensa lo que piensa, yo no voy a comentar lo que diga Guardiola. A mí me gusta hablar solo de fútbol. Fuera podemos hablar de otra cosa, pero aquí de fútbol", señaló en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista.



En esa línea, Zidane quiso rebajar la posible tensión que se puede crear en torno al partido del Real Madrid a Girona. El club ha decidido que no se desplace el autobús oficial del equipo a Catalunya.



"Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que vamos a tener allí la seguridad como siempre para hacer un partido y nada más. Vamos a pensar únicamente en prepararlo como siempre, sin pensar en lo que puede suceder fuera del partido", manifestó.