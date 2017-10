El italiano Gianluigi Buffon anuncia su retiro del fútbol a sus 39 años

Se va un grande. El portero italiano Gianluigi Buffon, anunció que se retira del fútbol al final de esta temporada y que solo se quedaría si gana la Champions League.

A sus 39 años, el guardián de la Juventus que fue electo el lunes como el mejor portero del mundo en 2017, lloró de la emoción, pues sabía que estaba cerrando con bronche de oro su carrera.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ITALIANA

El italiano habló en la cadena Sky Sport Italia: "Estoy feliz y orgulloso de recibir el reconocimiento y pienso que fue merecido", dijo el también capitán de la selección azurra que jugará repechaje para clasificación al Mundial de Rusia.

Además de dar las gracias a sus compañeros y al club, Buffon reafirmó su retirada: "Esta es mi última temporada. Estoy tranquilo, no me da miedo el futuro y me enfrentaré a ello con el deseo y con el entusiasmo de ponerme a prueba".

"En cada cosa que hago busco un sentido. Lo único me haría cambiar de idea sería ganar la Champions League. En ese caso no colgaría las botas", concluyó el meta quien sin duda es una leyenda y solo le falta en sus vitrinas una orejona que es su objetivo.