Emery: ''Neymar no debe caer en la provocación''

El entrenador del PSG, Unai Emery, afirmó este miércoles que el brasileño Neymar "no debe caer en las provocaciones", tras haber sido expulsado el pasado domingo contra el Marsella, lo que le impedirá jugar mañana contra el Niza en duelo liguero.

"Es un jugador inteligente, consciente de todo lo que sufre. Lo que pasó el domingo le servirá para aprender. Los jugadores del Marsella le empujaban, le hacían faltas. Es importante que los árbitros aprendan a controlar eso. Pero él no debe ceder a la provocación, aunque entiendo que los jugadores son seres humanos", indicó.



Sin confirmarlo, Emery dejó entrever en conferencia de prensa que será el argentino Ángel di María quien ocupe el puesto de Neymar en el terreno de juego frente al Niza y alabó la mentalidad "positiva" del exjugador del Real Madrid.



"Cuando no juega no está contento, es normal, pero trabaja. Le gustaría empezar todos los partidos. Siempre está listo a entrar en el once. El viernes será una buena oportunidad para él, estoy convencido de que lo hará bien", señaló.



Emery también se mostró satisfecho con el rendimiento de Javier Pastore, aunque el argentino no ha contado para el entrenador en los últimos tres partidos pese a estar recuperado de una lesión.



"Quiero que mantenga esta constancia, sin lesiones. Está preparado para jugar a buen rendimiento. Con él hay más competencia en el equipo. Con paciencia tendrá sus oportunidades", apuntó.



Por último confesó que el grupo no se ha visto afectado por los problemas judiciales que arrastra su presidente, Nasser Al-Khelaifi, acusado de corrupción por la justicia suiza.



"Estuvo con nosotros el domingo y hablamos de los partidos y de fútbol. Todo el equipo confía en él y él confía en nosotros'', cerró.