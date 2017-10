Los privilegios de Neymar en el PSG que han molestado a sus compañeros

El brasileño es tratado como un Dios en el París Saint Germain de Francia y sus compañeros están molestos porque no los miden a todos por igualdad y esto ha disparado las alarmas según informan medios parisinos.

Neymar llegó siendo el jugador más caro del mundo y eso lo tiene en un trono. Se ha vuelto intocable y se revelan algunos privilegios que tiene en el equipo. Uno de ellos es que el exBarcelona es el único que puede llevar un bolso con la marca que lo patrocina. Además los compañeros tienen prohibido hacerle entradas fuertes en los entrenamientos.

-Un detalle que tiene a favor el ex Barcelona es tener dos fisioterapeutas personales, que no sólo fueron elegidos por él, sino que no pueden atender a nadie más.

- Sus compañeros tienen prohibido realizar entradas duras en los entrenamientos, lo que le quita algo de naturalidad a las prácticas.

- Además, por contrato, Ney está totalmente desligado de obligaciones defensivas. Este último detalle es de los que más molestan al resto del plantel.

- El brasileño es el único que puede llevar un bolso con la marca que lo auspicia, mientras que los demás tienen que usar el que otorga el club, que tiene el logo del PSG.

- De cara a la temporada 2018, Le Parisien contó que Neymar ya se aseguró patear todos los penales. En este torneo los comparte con Edinson Cavani.