Florentino Pérez: ''Harry Kane costaría 250 millones de euros''

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, consideró que hacerse con los servicios del atacante del Tottenham Harry Kane costaría 250 millones de euros.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

El delantero inglés se ha convertido en los últimos tiempos en el centro de los rumores que apuntan a que podría ser el siguiente en dejar el Tottenham por el Real Madrid, siguiendo la senda de Luka Modric y Gareth Bale.

No obstante, todavía fresco el recuerdo de los 100 millones de euros pagados por Bale en 2013, Florentino Pérez prefiere mostrarse cauto respecto a una nueva negociación con el presidente de los 'Spurs' Daniel Levy.

"Creo que es un magnífico jugador y además es joven, pero nosotros estamos encantados, no sólo con Benzema, sino con todo el equipo que tenemos", manifestó el mandamás de los blancos.

Florentino cree que la fama de Levy por retrasar los movimientos durante la ventana de traspasos para lograr el mejor acuerdo posible supondría que querría más de los 222 millones de euros.

"No (le he pedido precio), porque si pido por el precio me dice 250 millones", declaró el presidente del conjunto merengue.

Harry Kane podría llegar al Real Madrid en la próxima temporada.

"Con el Tottenham nos hemos hecho amigos por el tiempo en que tardamos en fichar a Luka Modric y a Gareth Bale", explicó.

"Como fichamos a los dos en el ultimo día del mercado y terminamos haciendo una buen amistad y el hombre (Levy) siempre cuando ganamos una Copa de Europa me dice lo mismo, muchas gracias por ganar la Copa de Europa con mis jugadores", aseguró Florentino.