Sorprendente convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Fuenlabrada en la Copa del Rey

El Real Madrid se enfrenta este jueves al Fuenlabrada por la Copa del Rey, un modesto equipo que sorprende en la segunda división de España y que encara este partido con toda la seriedad del torneo.

LA PROPUESTA DEL REAL MADRID CON DANI ALVES

Sin embargo, para este encuentro, Zinedine Zidane optó por sentar a los 'pesos pesados' y dará minutos a los jóvenes como es el caso de Marcos Llorente, Ceballos, Mayoral y al propio Asensio.

Las figuras del conjunto merengue que no tendrán acción en el debut copero serán Sergio Ramos, Varane, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema y el actual 'The Best' Cristiano Ronaldo.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Casilla, Moha, Vallejo, Nacho, Theo Hernández, Achraf, Tejero, Quezada, Manu Hernando, Marcos Llorente, Asensio, Ceballos, Feuillaser, Cristo, Mayoral y Lucas Vázquez.