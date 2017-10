Tras su regreso a las canchas, Ibrahimovic declara cuál es su objetivo

Zlatan Ibrahimovic, de 36 años, fuera de los terrenos de juego desde abril debido a una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y que renovó en agosto por una temporada con el Manchester United, declaró que tiene la intención de volver para terminar lo que comenzó.



"He dicho que volvería para terminar lo que comencé", declaró a Sky Sports este viernes Ibrahimovic, que espera volver a jugar con los Red Devils antes del final de año.



En su primera temporada con el Manchester United el veterano ariete marcó 28 goles en 46 partidos y el equipo ganó el triplete Community Shield-Copa de la Liga-Europa League.



Ibrahimovic se lesionó en los cuartos de la competición continental contra el Anderlecht el 20 de abril en Old Trafford. Su técnico Jose Mourinho no dudó a la hora de renovarlo por una temporada a pesar de la gravedad de la situación.



"El objetivo es la Premier League. Es mi objetivo final. Y todo lo que comencé en la primera temporada, quiero que lo acabemos en la segunda", añadió el sueco.



"No partiré cojeando. Me iré como quiera, aunque tenga que caminar sobre el agua", añadió.



El Manchester United ocupa el segundo puesto en la Premier League por detrás del Manchester City tras nueve jornadas.