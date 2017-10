Así se jugarán las semifinales de conferencia en la MLS

Los hondureños Víctor "Muma" Bernárdez y Roger Espinoza quedaron fuera de las instancias finales de la Liga de los Estados Unidos.

Vancouver Whitecaps arrasó en su serie y goleo a San José Eathquakes 5-0 y en la otra llave del Oeste Kansas City, el equipo de Roger Espinoza, quedó fuera amanos de su compatriota Alberth Elis quien hizo el gol que ocupaba Houston Dynamo.

En las otras dos series la conferencia este New York Red Bulls avanzó sobre Chicago Fire y Columbus Crew en penales eliminó al equipo sensación, el Atlanta United.

Los cruces en las semifinales de conferencia quedan así, Houston Dynamo vs Portland Timbers en el Oeste, el equipo "orange" confirmó que el primer duelo lo realizará el lunes a las 7:30 en el BBVA Compass y el de vuelta será el 5 de noviembre en Portland.

Mientras Vancouver Whitecaps vs Seatle Sounders se realizará la ida el domingo a las 6:30 de la noche y la vuelta el jueves a las 8:30 en Seattle.

Mientras en la otra conferencia Red Bulls vs Toronto Fc será el lunes a las 5 de la tarde y el otro el domingo a las 2 de la tarde en Canadá.

Por último Columbus Crew vs New York City Fc está para el lunes a las 6 de la tarde y el segundo duelo para el domingo en New York.

Todos los partidos serán transmitidos por ESPN y FOX SPORTS.