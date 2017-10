Se pone en marcha la jornada 15 de la Liga MX de México

A tres fechas de finalizar el torneo regular la lucha por puestos de liguilla está al rojo vivo y entre el cuarto lugar y el décimo segundo solo hay seis puntos de diferencia.

El Monterrey sigue dominando a comodidad la liga con 30 puntos y solo un partido perdido, segundo puesto está el América cuatro puntos debajo de los Rayados.

Los juegos mas apetecibles para ver este fin de semana son Cruz Azul vs Tigres, Monterrey vs América (duelo entre los dos primeros), y Santos vs Pachuca.

VER TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA MX

Asi se jugará la fecha 15 en México:

VIERNES 27

Puebla vs Pumas (a las 6:00 de la tarde)

SABADO 28

Cruz Azul vs Tigres (a las 4:00 de la tarde)

Querétaro vs Atlas (a las 4:00 de la tarde)

Monterrey vs América (a las 6:00 de la tarde)

Leon vs Veracruz (a las 6:06 de la tarde)

Necaxa vs Lobos BUAP (a las 8:00 de la noche)

Guadalajara vs Tijuana (a las 8:06 de la noche)

DOMINGO 29

Toluca vs Monarcas Morelia (a las 12:00 mediodía)

Santos vs Pachuca (7:15 de la noche)