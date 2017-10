Valverde, sobre posible salida Barça de la Liga: "Eso todavía no ha sucedido"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que sigue la actualidad de la situación política en Cataluña, "como todo el mundo", pero ha eludido especular sobre la posibilidad de que el equipo azulgrana se quede fuera de la Liga española porque "eso todavía no ha sucedido".



Valverde, al ser preguntado por la situación política en Cataluña en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic de Bilbao, señaló que prefiere no opinar de una cuestión que parece "cambiar cada media hora".



Sobre la posibilidad de que el Barcelona quede fuera de la Liga española tras la declaración de independencia del parlamento Catalán, comentó: "Eso todavía no ha sucedido. Estamos hablando de supuestos y a mí me gusta hablar de realidades. La realidad es que mañana tenemos un partido de Liga y queremos ganar".

¿Y AHORA, BARCELONA?