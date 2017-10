Los partidazos del fin de semana que no puedes perderte en Europa

Cada vez nos acercamos más a la mitad de temporada en las ligas de Europa y es donde se inicia a definir mucho del futuro de quienes pelean título o puestos de Champions.

Los partidos que mas destacan del fin de semana son el de Manchester United vs Tottenham, Milan vs Juventus y Atlético de Madrid vs Villareal.

El Barcelona en España también tiene actividad buscando mantener el primer lugar este sábado mientras que el Real Madrid espera un tropiezo del club culé y ganar su encuentro el domingo.

A continuación la lista de partidos de sábado y domingo:

SÁBADO 28 DE OCTUBRE

LIGA INGLATERRA:

Manchester United vs Tottenham Hotspur (5:30 de la mañana)

Arsenal vs Swansea City (8:00 de la mañana)

Liverpool vs Huddersfield Town (8:00 de la mañana)

West Bromwich Albion vs Manchester City (8:00 de la mañana)

AFC Bournemouth vs Chelsea (10:30 de la mañana)

LIGA ITALIA:

AC Milan vs Juventus (10:00 de la mañana)

Roma vs Bologna (12:45 del mediodía)

LIGA ESPAÑA:

Alaves vs Valencia (5:00 de la mañana)

Atletico de Madrid vs Villarreal (10:30 de la mañana)

Athletic Bilbao vs Barcelona (12:45 del mediodía)

Sevilla vs Leganés (2:30 de la tarde)

LIGA ALEMANIA:

Bayer Leverkusen vs Fc Cologne (7:30 de la mañana)

Hannover 96 vs Borussia Dortmund (7:30 de la mañana)

Bayern Munich vs RB Leipzig (10:30 de la mañana)

LIGA FRANCIA:

Bordeaux vs Monaco (9:00 de la mañana)

DOMINGO 29

LIGA ITALIA:

Benavento vs Lazio (5:30 de la mañana)

Crotone vs Fiorentina (8:30 de la mañana)

Napoli vs Sassuolo (8;00 de la mañana)

LIGA ESPAÑA:

Girona vs Real Madrid (9:15 de la mañana)

LIGA FRANCIA:

Lyon vs Metz (8:00 de la mañana)



LUNES 30 de OCTUBRE

LIGA ITALIA:

Hellas Verona vs Inter de Milan (1:45 de la tarde)