Gabriel Omar Batistuta: "Tener a Messi es jugar con uno más"

Gabriel Omar Batistuta, uno de los mejores delanteros en la historia de Argentina se ha vuelto a referir a la selección de su país y a Lionel Messi.

El excrack del Roma, Fiorentina entre otros, concedió una entrevista a ESPN en la que se mostro muy sincero e hizo un repaso a la actualidad futbolística.

"Nunca pensé que Argentina iba al Mundial sólo por el hecho de que debía estar. No porque fuera número puesto. No funciona así, más allá de lo que se cree en nuestro país", afirmó Batistuta.



"Fuimos a todos los Mundiales porque tuvimos a Maradona, a Kempes, a Passarella, ahora a Messi... Hoy fuimos por Messi y por el grupo. Porque hay un conjunto de jugadores que brillan en Europa", añadió.



Batistuta ha dejado claro que el ídolo del Barcelona, Lionel Messi, es el mejor jugador del mundo.

"Leo es el que sobresale, pero está dentro de un grupo. Sólo no hubiera podido ir a ningún lado. Lo mismo que Diego (Maradona) en su momento. Por supuesto que después jugar con Messi es como jugar con un más. De todos modos, yo los considero dentro de un grupo.



En la entrevista, Batistuta también dio su opinión sobre el eterno debate Messi-Cristiano. "En 'The Best', hoy hubiese elegido a Ronaldo. Por este año, porque es un premio anual. Lo mereció. Pero si me decís quién juega mejor, te digo siempre Messi", aseguró.