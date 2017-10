El técnico del Porto reveló por qué Iker Casillas es suplente en su equipo

Sergio Conceiçao, técnico del Porto de Portugal punto y final a las especulaciones sobre la suplencia del meta Iker Casillas en los últimos cuatro encuentros tanto de Liga como de Copa y Champions.

Las hipótesis de varios rotativos sensacionalistas era que el español estaba relegado a la banca por el ‘fair play’ financiero o por algún asunto extradeportivo como una posible venta.

El estratega del Porto reveló que el portero exReal Madrid ha estado como suplente porque “entrenó por debajo de las exigencias” durante las dos semanas anteriores.



Coinceiçao adujo que sus jugadores “saben cuáles son mis reglas, la forma en que lidero y cómo exijo que los jugadores estén siempre al 100 % en los entrenamientos”.

Además, el técnico confesó que el portero “quiso saber por qué salió del equipo” y el tema quedó aclarado entre ambos en una conversación que sostuvieron.

“Tengo que ser coherente en el vestuario, independientemente de que se llame Joaquim, Manuel o Antonio. Si hago excepciones, pierdo a todo el grupo. No lo hago. ¿Puedo cerrar los ojos a 15 días de entrenamiento que no se ajustaron a mis exigencias? No puedo. Esto lo comprende Iker”, añadió el exseleccionado portugués y ahora .

