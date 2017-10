Barcelona, a seguir manteniendo el liderato contra el Bilbao en San Mamés

El Barcelona pondrá a prueba este sábado la solidez de su liderato en un escenario de enorme exigencia como el Nuevo San Mamés, en un partido que supondrá el regreso de Ernesto Valverde para medirse a un Athletic de Bilbao en el que fue feliz los últimos cuatro años.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA



Desde que se inauguró el nuevo estadio de San Mamés en septiembre de 2013, el Barça lo ha visitado cuatro veces, donde ha cosechado tres victorias y una derrota, en su primera visita.



Valverde recupera a Jordi Alba, que ha estado las dos últimas semanas de baja, por una sobrecarga en el aductor, y que regresará al lateral izquierdo en lugar de Lucas Digne.



También regresarán al once otros seis jugadores que no participaron en la Nueva Condomina, en el partido de Copa del Rey ante el Murcia: Ter Stegen, Umtiti, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez.



Por su parte el Bilbao tiene solo un triunfo en los últimos once encuentros, les falta juego y las decisiones del técnico José Ángel Ziganda, como dejar a Beñat continuamente fuera del once y a Iñaki Williams también en partidos importantes, no le ayudan a recuperar el crédito perdido.



La última de esas decisiones difíciles de entender para el entorno rojiblanco fue la de dejar en el banquillo en Formentera a Iago Herrerín, brillante en Europa y destacado los últimos años como meta titular en las competiciones de Copa.



Los 'Leones' endrán las bajas seguras de los lesionados Yeray Álvarez, Iker Muniain y Oscar de Marcos, y probablemente también las de Mikel Balenziaga, que hace una semana en Suecia sufrió un esguince tobillo.

POSIBLES ALINEACIONES

Bilbao: Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Saborit; San José, Vesga; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Deulofeu, Messi y Suárez.

Hora: 12:45 pm, hora de Honduras.