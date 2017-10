¿Tira la Liga? El mensaje de Zidane tras la derrota: "Lo podemos levantar"

A pesar de la inesperada derrota contra el Girona (2-1), el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se ha mostrado confiado en las opciones de su equipo de seguir optando al título de Liga.

"Perdemos tres puntos y quedamos a ocho (del líder, el Barcelona), pero sabemos que esto lo podemos levantar", ha declarado Zidane.

En este sentido, el entrenador del conjunto blanco ha asegurado que no está preocupado por el rendimiento del equipo: "La Liga es muy larga, aun queda mucho".

El preparador francés ha reconocido, eso sí, que a su equipo le ha faltado hoy "un poco de concentración" para imponer su ley en Montilivi, que ha vivido una jornada histórica con el triunfo del Girona en su temporada de estreno en Primera División.

"El fútbol son detalles y el primer gol del rival ha venido de una jugada en la que no hemos estado muy concentrados", ha indicado Zidane, quien ha negado, no obstante, que a sus jugadores les haya faltado intensidad: "Han dado la cara y se han esforzado hasta el final".

El técnico del Real Madrid también ha destacado que su equipo "ha estado bien en la primera parte", pero le ha faltado marcar el segundo gol.

"Habrá que ver el partido y analizar los detalles", ha agregado Zinedine Zidane.

OTRAS FRASES

Cuando el equipo juega mal no gana: "No creo que jugáramos mal. No ha faltado intensidad. Nos hemos esforzado. Por eso me molesta.

Mensaje a los jugadores: "Luego lo analizamos con ellos. Ahora es descansar. Jugamos el miércoles. Me molesta por ellos. Si perdemos es por algo, pero ha habido esfuerzo".

Juego de Champions ante Tottenham: "No sé el estado de Bale, sigue con su recuperación. El equipo no puede estar contento después de una derrota. Vamos a descansar y ponernos las pilas".