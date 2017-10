¡Morata revela el trato que recibió en el Real Madrid!

Álvaro Morata dejó un mensaje de arrepentimiento por haber vuelto por "acuerdos contractuales" al Real Madrid, tras dos temporadas en el Juventus italiano, y aseguró que le "trataron como el niño que era" antes de marcharse y que por su "desilusión" decidió firmar por el Chelsea.



"Había acuerdos contractuales que respetar", justificó Morata en La Gazzetta dello Sport como el punto clave para dejar el Juventus y regresar al Real Madrid. "La desilusión fue enorme. Volví al punto de partida. Me trataron como el niño que era antes de las dos temporadas en Italia", añadió.



Morata confesó que echa de menos Italia. "Llegué siendo un niño y volví siendo un jugador de verdad. Nunca me habría ido de Italia y la Juve. Echo mucho de menos Italia. A mi esposa le gustaría vivir en España y a mí en Italia".



Y las razones por las que se decantó por irse al Chelsea inglés. "Estaba un entrenador como Antonio Conte. Habíamos empezado a hablar de un eventual fichaje la primavera anterior y al final llegué a Londres".



"Cuando le conocí no tuve problemas para entender su idea del fútbol. He sido muy bien recibido por mis compañeros del Chelsea, habiendo un grupo español con Azpilicueta, Marcos Alonso, Cesc y Pedro, las cosas se hicieron más fáciles. Además, mi esposa se vino conmigo", sentenció destacando lo adaptado que está a su nueva vida.