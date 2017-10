La Liga de España tiene un plan para sacar al PSG de competiciones europeas, según L'Équipe

La Liga de España no le parece que el París Saint-Germain y el Manchester City invierta más de lo que gana en un año y por eso es que ha realizado un plan para sacarlos de la Champions League.



Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España ha hablado con el diario francés L'Équipe y ahí se refleja la queja presentada en el que demuestra que el club parisino es financiado por el Estado de Qatar.

NEYMAR REVELA CÓMO ERAN SUS DÍAS JUNTO A LIONEL MESSI Y LUIS SUÁREZ

"Hemos visto que el PSG y el Manchester City en los últimos cinco años han sido los clubes que más han invertido. Como en sus ingresos reales no se pueden justificar esas inversiones, han inventado patrocinadores ficticios, relacionados con los Estados, con cantidades que no corresponden al precio del mercado. Hemos comparado los ingresos del PSG y el City con los del Real Madrid, el Barça, el Manchester United y el Bayern. Ellos son superiores. En el PSG, los ingresos están relacionados directa o indirectamente con el estado catarí y son superiores a los del Manchester United. El PSG sigue haciendo trampa económicamente", afirmó Tebas en entrevista con L'Équipe.



En ese mismo informe de 44 páginas realizado por La Liga de España se detalla lo patrocinadores del PSG. En cuanto a derechos de televisión está muy por abajo a equipos como el Real Madrid que obtiene 142 millones en cambio el club de Francia solo 47.



"Esperaremos hasta el fin de año para ver qué hace la UEFA. Si nada ocurre, vamos a poner una queja frente a la Unión Europea porque este sistema no debe continuar. El PSG está en la Champions League esta temporada...", comentó Tebas.



Y agregó: "Ellos no deberían competir. Si, durante la temporada, descubrimos que han cometido un fraude ¿Por qué no excluirlos? Cuando a un ciclista se le acusa de dopaje es inmediatamente eliminado de la competición. También creo que los controles deberían tener lugar antes del comienzo de las competiciones, no después. De lo contrario, el daño está hecho".