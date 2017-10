Sampaoli sobre Vidal: "Es para un especialista médico, le gusta beber y no se controla"

El que fuera técnico de la Selección de Chile, el argentino Jorge Sampaoli, después de la debacle de la escuadra roja que quedó al margen del Mundial de Rusia 2018 surgieron una serie de declaraciones donde opinaba de cada uno de los líderes de esta selección.

Arturo Vidal fue uno de los peor valorado por Sampaoli. Fiestas, alcohol, bajo rendimiento y más son los puntos que el ahora seleccionador argentino sacó a relucir.

Las polémicas declaraciones las hizo el técnico argentino durante la celeración de la Copa América de 2015, que finalmente Chile logró vencer a la Argentina y que replicó AS hace unos días.

ASÍ OPINÓ DE CADA QUIÉN:



Arturo Vidal: "Es para un especialista médico. Le gusta beber y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me preguntó si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Él y otros consiguieron una botella de whisky con ayuda del chófer, al que tuve que despedir a pesar de que sabía que el culpable era Vidal"



Gary Medel: "Le gusta salir y divertirse, pero ya no bebe".



Eduardo Vargas: "Cada vez que lo veo llegar a Chile, está peor que antes".



Matías Fernández: "Ya no da para jugar al nivel que quiero que juegue la Selección".



Alexis Sánchez: "Amanece con sus cascos puestos y se sienta solo a desayunar, sin hablar con nadie".



Claudio Bravo: "A él le hacen poner la cara pero son otros, los de la Banda Pitillo, los que lideran el equipo".