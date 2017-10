Seleccionador de Nueva Zelanda: "Si Perú pierde, será un desastre para ellos"

El seleccionador de Nueva Zelanda, el estadounidense Anthony Hudson, aseguró este lunes que Perú vivirá un desastre nacional si pierde contra el combinado oceánico la repesca para el Mundial de Rusia 2018 que ambas selecciones disputarán en noviembre.



"Todo el mundo sabe que Perú debería ganar la repesca, y si no lo hace será un desastre nacional para los peruanos", dijo Hudson en declaraciones para los canales oficiales de la federación neozelandesa.



"La presión que debe de haber sobre ellos es gigantesca. Para ellos tiene que ser impensable perder contra Nueva Zelanda en una eliminatoria a doble partido", agregó.



El técnico de los 'All Whites' aseguró que no siente presión ante el momento decisivo para el que trabajó junto a su equipo durante los últimos tres años.



Hudson explicó que son conscientes de la diferencia de peso de ambas selecciones y afirmó que su equipo deberá hacer los mejores partidos del año para superar a la Blanquirroja.



"Confiamos en nosotros mismos, y con un buen plan, buenos jugadores, trabajo duro y un estadio lleno, creo que este grupo de futbolistas puede tener una actuación que nos haga estar orgullosos de ellos", comentó.



"Van a ser unas semanas para disfrutar mucho. Es una oportunidad para sentirse muy afortunado. Lo que quiero es no tener remordimientos después del segundo partido y hacer que el país esté orgulloso del equipo", reiteró.



Hudson explicó que anunciará la lista de los veintitrés convocados para la repesca el domingo porque, según dijo, no le gusta ofrecerla con anticipación y que después se produzcan cambios por lesiones y otras contingencias.



El seleccionador neozelandés anunció que dará prioridad a jugadores con experiencia que hayan pasado por situaciones similares a las que vivirá el equipo en la repesca.



"Es una de esas ocasiones en las que necesitamos algo más fuera de la cancha en términos de liderazgo y experiencia. La experiencia es muy importante para mí", precisó.



Nueva Zelanda recibirá a Perú el sábado 11 de noviembre en el estadio Westpac de Wellington a las 16.15 hora local (3.15 GMT), que en Perú todavía serán las 22.15 del viernes 10, mientras que el partido de vuelta será el miércoles 15 en el Estadio Nacional de Lima a las 21.15 (2.15 GMT del jueves 16).