¿Fin de una era? El DT que quiere el Atlético de Madrid como relevo de Simeone

Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid podrían estar cerca de separar sus caminos. En la Liga son hasta cinco empates los que tiene y en la Champions League el panorama tampoco es el mejor.

El mal momento del equipo y la cantidad de ofertas que ha recibido el técnico argentino podrían llevar al ‘Cholo’ a cortar un contrato que termina el 30 de junio de 2020.

ASÍ MARCHA EL ATLÉTICO EN LA LIGA DE ESPAÑA

Esto ha llevado a la especulación a varios medios italianos de prestigio, que aseguran que el cuadro colchonero estaría pensando ya en Maurizio Sarri.

Según explica ‘Il Primato Nazionale’, el Atleti no quiere llegar al final de temporada con la incertidumbre de no saber si Simeone seguirá o no en el Manzanares, por lo que tiene al entrenador de la SSC Nápoles como principal candidato a relevarle.

El Atlético de Madrid mira con buenos ojos la llegada de Sarri al banquillo.

Tal y como explica el citado medio, Sarri es el preferido del club madrileño, aunque Antonio Conte también está en la lista de posibles sustitutos.

Por otro lado, la web Calciomercato.it, también habla de los posibles recambios atléticos en caso de que al final Griezmann decida irse y aceptar las ofertas de aquellos clubes como el United que están dispuestos a pagar los 100 millones que vale su libertad.

Concretamente los goleadores Icardi, del Inter, y Cavani del PSG son los mejor colocados y no sería la primera vez que el Atlético les hubiera sondeado para un posible fichaje.