Samir Nasri revela en qué falló para no ser la estrella que prometió

Deslumbró en el Arsenal y muchos clubes potentes se interesaron en él. Samir Nasri era uno de esos futbolistas con gran proyección en Francia pero comenzó a complicarse con su vida privada y eso le terminó afectando.

Después de figurar en los Gunners, varios clubes quisieron ficharle, se especuló sobre Barcelona y Real Madrid pero él decidió permanecer en Inglaterra y se fue con el Manchester City.

En los Citizens tuvo buenas temporadas pero no pudo mantenerse y es por ello que Samir Nasri se ha sincerado en una entrevista.

El jugador galo ha reconocido que el "estilo de vida personal no ha sido correcto y por eso nunca" ha dado el salto. Esta campaña disputa la Superliga Turca tras haber jugado la Ligue 1, Premier League y LaLiga de España.



“Podría haber sido mejor jugador, en ciertas fases de mi carrera no fui lo suficientemente profesional. No digo en los partidos o entrenamientos, ahí siempre estuve bien. Pero tal vez mi estilo de vida personal no ha sido correcto y por eso nunca di el salto al siguiente nivel. Tengo el talento necesario, de eso no tengo dudas”, declaró en Canal +.



Nasri, de 30 años de edad, actualmente juega en el Antalyaspor de Turquía tras haber defendido anteriormente las camisetas de clubes tan importantes como Olympique Marsella, Arsenal, Manchester City y Sevilla.

Cabe señalar que por actos de indisciplina también fue vetado de la Selección Nacional de Francia aún pasando un gran momento futbolístico.