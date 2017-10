Marcelo: ''Quizás el problema sea la motivación de cada jugador''

Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, admitió que su equipo tiene un problema de motivación en la Liga española y reconoció que a veces se relajan durante los partidos y esta temporada les está costando caro.

ASÍ ESTÁ EL REAL MADRID EN EL FÚTBOL ESPAÑOL



"Quizás sea la motivación de cada jugador", justificó el jugador al tratar de dar una explicación sobre el mal momento que viven en la Liga y que le tiene a ocho puntos del Barcelona.



"Es normal, juegas un partido de Champions y no lo puedo explicar, pero es la motivación. Para ganar la Liga tienes que estar motivado y concentrado todo el año", destacó en rueda de prensa en el estadio Wembley.



"La ganamos en el último partido la temporada pasada. Hay que intentar no perder puntos, pero es muy difícil jugar partidos cada tres días a un nivel mental muy alto'', explicó.

''Estamos preparados para las críticas, hay mucha presión para jugar en el Real Madrid. Tenemos que mejorar y vamos a hacerlo. No hay que volverse loco, pero hay que mejorar", añadió.



Marcelo recordó que problemas similares tuvieron la pasada temporada, en partidos en los que no mantenían el mismo nivel de concentración, pero que terminaban ganando con goles salvadores en los últimos minutos.



"Jugando cada tres días a veces te relajas un poco. La temporada pasada en varios momentos ganando un partido también nos relajábamos en pleno partido para acabar más fuerte y no había problema porque al final marcábamos los goles''.

''No es excusa, pero hay que mejorar, marcar más goles y defender mejor. Siempre hay que mejorar, hasta cuando ganas. Si no mejoras cada semana y en cada entrenamiento, estás muerto. Vamos a hacer lo posible para ganar todos los partidos que quedan", cerró.