Barcelona no pasa de un amargo empate en Atenas ante el Olympiacos

El Barcelona no ha pasado del empate en Grecia (0-0), ante un Olympiacos que lo fió todo a su defensa y cuyo tesón le permitió sumar el primer punto tras cuatro jornadas disputadas.



Los azulgrana siguen líderes del grupo, pero han desaprovechado en Atenas una ocasión para lograr matemáticamente el pase a octavos, que podrán hacerlo si sacan como mínimo un punto en la siguiente jornada, contra el Sporting de Portugal en el Camp Nou.

VER: ASÍ VIVIMOS EL MINUTO A MINUTO DE LOS JUEGOS DE CHAMPIONS



El Barcelona sacó un 4-4-2, con Messi y Luis Suárez como referentes en ataque, y con la entrada por las bandas de Sergi Roberto (quien acabó lesionado en el 43) y Denis Suárez. Sin dos referentes claros en los extremos, al Barcelona le fue mejor en los contragolpes que en las acciones de dominio y ataque en el campo del Olympiacos.

Lionel Messi no pudo hacer nada para impedir el empate ante Olympiacos.

A los catalanes se les espesaba el partido cuando dominaban en el campo del Olympiacos, donde les costaba encontrar líneas de pase. Todo ello, sin mucha velocidad, motivó que el balón no se moviese con peligro y que la defensa del equipo griego viviese sin apuros durante un buen tramo del choque.



Luis Suárez, que tuvo ocasiones muy claras, volvió a sentirse muy solo delante, aunque tampoco estuvo muy afortunado cuando sus compañeros le buscaron.



El Barcelona marcó en el 18, en una rápida acción de Messi con Denis, pero la acción fue anulada por fuera de juego del gallego.



Dos minutos más tarde, nuevamente los dos jugadores protagonizaron la mejor jugada de los azulgrana en el primer tiempo, cuando en un lanzamiento de córner, en una acción de pizarra, Messi recibió el balón, tras una serie de bloqueos en el área, y el meta Proto sacó el esférico con apuros después de que se le envenenase.



El juego y aproximaciones del Barça apuntaban a un gol en los minutos veinte, pero cuando a Luis Suárez se le presentó en el 22, pero su disparo salió algo desviado cuando había encarado al portero del Olympiacos.

Messi intentó jugar libre pero la defensiva lo tuvo a línea.

Al Barcelona le iba mejor cuando sus jugadas arrancaban a la contra, en las pocas acciones en que el Olympiacos se echaba adelante, en tímidas acciones que, no obstante, pudieron darle algún susto al Barça, como en dos faltas de entendimiento entre Umtiti y Ter Stegen.



En el último tramo del primer acto, Messi lo intentó en una falta directa, que el meta sacó sin problemas, y en el bando contrario, Kostas Fortounis se descolgó en un rápido contragolpe, que acabó con una doble intervención de Ter Stegen.



Con la lesión de Sergi Roberto, y la entrada de Gerard Deulofeu, el Barcelona planteó la segunda parte con el atacante catalán abierto en la banda derecha, y desde este sector ya en el 55 generó una acción que obligó al Olympiacos a sacar lo mejor de sí para contrarrestar el peligro.



Los de Ernesto Valverde no supieron aprovechar un error de Engels, en el que Suárez se hizo con el balón y prefirió cederlo a Messi, quien no supo resolver en una acción clara de gol.



Una buena salida en transición del Barcelona propició una acción de gol, como en el disparo que conectó en el 72 Luis Suárez, pero un defensa se echó al suelo para neutralizar la acción.

Luis Suárez la intentó de diferentes formas pero no pudo.

En los últimos veinte minutos, el Olympiacos reculó hasta el punto de que cuando el Barcelona llevaba el peso del partido, retrasaba al punta para cerrar aún más con otro jugador las dos líneas pobladas que impedían a los azulgrana encontrar espacios. No obstante, a falta de once minutos, el técnico local sacó un delantero puro (Felipe Pardo) para probar fortuna.



Luis Suárez, en el 80, nuevamente tuvo una nueva clara ocasión de gol. En una asistencia de Messi, el uruguayo quedó habilitado ante el meta y en el intento de vaselina, el balón acabó en la parte trasera del travesaño. Un minuto después, otra vez la tuvo Suárez en un disparo con la zurda que acabó con el balón a córner.



- Ficha del partido:



0. Olympiacos: Proto; Elabdellaoui, Botía, Engels, Koutris; Romao, Tachtsidis, Odjidja (Gillet, min.75); Diogo, Carcela-González (Felipe Pardo, min.79); y Kostas Fortounis (Djurdjevic, min.84).



0. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Busquets, Paulinho (Rakitic, min.62), Denis Suárez (André Gomes, min.75), Sergi Roberto (Deulofeu, min.45+1); Messi y Luis Suárez.



Árbitro: Anthony Taylor (ENG). Mostró cartulina amarilla a Tachtsidis (min.36), Sergi Roberto (min.42), Engels (min.58), André Gomes (min.77) y Diogo (min.89).



Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo D de la Liga de Campeones, jugador en el estadio Georgios Karaiskakis, en Grecia, que registró un lleno absoluto (33.000 aficionados).