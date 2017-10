Juventus empata contra el Sporting y se asoma a los octavos de final de Champions

Un gol del argentino Gonzalo Higuaín en el minuto 80 permitió este martes a la Juventus empatar en el estadio del Sporting de Portugal y dejó a los de Turín un poco más cerca de los octavos de la Liga de Campeones.

El tanto de Higuaín, que igualó el que había marcado Bruno César en la primera parte, mantiene a la Juventus segunda de grupo y con tres puntos de ventaja sobre el Sporting, que todavía no está eliminado pero vio complicarse aun más sus opciones de avanzar en la máxima competición europea.



En la Juventus, con mejores perspectivas de llegar a octavos, Allegri apostó por un once ofensivo con Dybala por detrás de Higuaín y Mandzukic y Cuadrado en las bandas.



Sin embargo, y pesar de que los italianos consiguieron dominar la posesión en la primera parte, fue el Sporting el que creó más peligro y protagonizó las mejores jugadas de ataque.



El primer remate del partido fue para los "leones", en el minuto 10, una bomba a la entrada del área de Bruno César que se fue alta pero que sirvió de aviso para lo que pasaría apenas diez minutos después.



El joven Gelson remató tras deshacerse de varios rivales y Buffon consiguió despejar al balón. La pelota le cayó a Bruno César que, con el pie derecho, no perdonó e hizo el primero.



La presión del Sporting desesperó a los italianos, que no consiguió rematar entre los tres palos en toda la primera mitad.



La segunda parte arrancó con un ritmo frenético y los dos equipos lanzados a alcanzar la meta rival, especialmente la Juventus, que entró con una cara diferente a la de los primeros 45 minutos y protagonizó dos disparos peligrosos de Dybala y Pjanic.



Allegri decidió entonces cambiar de sistema y dar entrada a Douglas Costa en un banda, dejando a Mandzukic y a Higuaín arriba lanzados a por el empate, mientras el Sporting empezaba a dar señales de cansancio.



El guardameta Rui Patrício consiguió frenar con un par de buenas paradas el nuevo ahínco de los italianos, hasta que la Juventus consiguió su premio en el 80.



Cuadrado dio un pase magistral a Higuaín y este finalizó la jugada con clase y consiguió el tan ansiado empate.



Con el resultado, y el empate cosechado por los otros rivales del grupo en Grecia, el Barcelona lidera con diez puntos, seguido de los siete de la Juventus y los cuatro que suma el Sporting, mientras que el Olympiacos cierra el grupo con un punto.