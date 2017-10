POLÉMICA: ¡Maradona señala de falso y mediocre a Jorge Sampaoli!

El argentino Diego Armando Maradona no se anduvo por las ramas para arremeter con todo a Jorge Sampaoli por las decisiones que ha tomado en relación a la Selección de Argentina.

Maradona señaló de falso y mediocre a su compatriota, asegurando que jamás estaría de acuerdo con sus decisiones.

''A mí los vendehumo nunca me gustaron. No me olvido cuando yo estaba en Croacia viendo la Final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hiciéramos os un proyecto juntos en el Sevilla'', revela el 'Pelusa'.

''Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no estaría jamás de acuerdo", manifestó Maradona al diario argentino Clarín.

Pero el ataque no terminó ahí, también criticó sus decisiones al no convocar a Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

"Llamó a Icardi desgarrado, o con un tirón, teniendo al Pipa (Higuaín), que siempre hizo goles. Sí, también erró. Pero estaba ahí. No puede dejar afuera en la primera lista al Kun Agüero", sentenció.