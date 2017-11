Goncalo Guedes ni se inmuta por el interés del Real Madrid y Alético

Gonçalo Guedes es una de las grandes revelaciones de LaLiga de España y que ha estado en los reflectores los últimos días ya que el Real Madrid y Atlético han mostrado interés en él.

El delantero portugués del Valencia, y que está a préstamo por el PSG, ni se inmuta por el interés que tienen en él los clubes de la capital española.

"Me gustaría (quedarme) porque aquí estoy muy feliz y me tratan muy bien", dijo el muchacho de apenas 21 años, pero, obvio, sabe que de su futuro aún no puede asegurar nada.

"No sé nada de mi futuro, no puedo hablar de nada porque no lo sé", subrayó. Sobre el supuesto interés que parecen tener en él el Real Madrid y el Atlético de Madrid; "Siempre es bueno que los grandes equipos estén atentos al trabajo que hacemos, pero no sé qué va a pasar”, dijo.



Eso sí, el PSG es el que tiene la potestad sobre él, pues tras pagar 30 millones por él en el verano de 2016 al Benfica, le tiene atado contractualmente hasta 2021 y parece difícil que se vaya a repetir una cesión como la de esta campaña al club de Mestalla.