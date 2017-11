Dani Alves estuvo cerca de fichar por el Liverpool en 2006

El lateral brasileño Dani Alves ha revelado que hace más de una década, cuando todavía defendía la camiseta del Sevilla, llegó a un acuerdo con el Liverpool y estuvo muy cerca de recalar en el conjunto de Anfield.



Alves, de 34 años, ahora en las filas del París Saint-Germain (PSG), ha asegurado en una entrevista con la revista FourFourTwo que el acuerdo entre el Sevilla y el Liverpool "estaba cerrado", aunque finalmente no se concluyó y acabó recalando en el FC Barcelona.



"Tenía un acuerdo con el Liverpool, pero no sé por qué razón a última hora no se concretó. La verdad es que desconozco por qué no se hizo; yo no llevé las negociaciones. Tenía otra gente representándome entonces", dijo el brasileño.



El equipo inglés, entonces dirigido por Rafa Benítez, se decantó, al no poder hacerse con Alves, por el inglés Jermaine Pennant y el español Álvaro Arbeloa.



"Algo similar pasó más adelante en mi carrera con el Chelsea y el Real Madrid. Pero al final todo salió bien por los 'culés' y por mí, ya que pude escribir una historia maravillosa en el Camp Nou", expresó el brasileño, que con el Barcelona ganó seis títulos de LaLiga, tres Champions League y cuatro Copas del Rey, entre otros muchos trofeos.



"Quería ganar títulos que, si me hubiera quedado en el Sevilla, no hubiera ganado. Nos quedábamos cerca, pero a mí no me gusta quedarme cerca. Seis meses antes de que se abriera el mercado me hablaron del interés del Barça y dije que quería jugar para ellos", reveló.



"Fue una unión exitosa y le estaré siempre agradecido a Pep Guardiola, a Txiki Begiristain (director deportivo) y a Joan Laporta (presidente), puesto que me dieron la oportunidad de que me convirtiera en una estrella", aseguró Alves.