McManaman: ''Yo no ficharía a Harry Kane para el Real Madrid''

El ex jugador del Real Madrid y una de las grandes figuras que nos ha dejado el fútbol como lo es Steve McManaman, brindó declaraciones previo al partido que disputará el equipo blanco ante el Tottenham en Wembley y se refirió al fichaje de Harry Kane.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Análisis sobre el Real Madrid

Ha ganado tres Champions en cuatro años y es un equipo muy fuerte, con jugadores jóvenes y fantásticos. El míster está increíble, le veo muy tranquilo. No hay problemas con el presidente ni con la dirección deportiva ni en el vestuario. Eso es increíble en un club como el Real Madrid.

El partido de vuelta contra el Totteham será más difícil que al del Bernabéu

Sí, porque el Tottenham juega en casa. Wembley es un estadio muy largo y necesita jugar más ofensivo que en el Bernabéu. No sé si Harry Kane estará porque no jugó contra el Manchester y lo notaron mucho. Si no está, el Real Madrid es claro favorito. Pero si está, será un partido muy diferente.

Si usted fuera Florentino Pérez, ¿ficharía a Harry Kane?

No, prefiero un chico joven como Mbappé. Es muy difícil fichar a Kane. El precio de los futbolistas hoy es una locura. Es mejor buscar en tu cantera. Necesitas pagar 200 millones de euros por Kane y no entiendo esas cifras.

Sobre Gareth Bale

No lo sé, creo que tiene muchos problemas musculares y eso le está pasando factura para dar lo mejor de él. Necesita jugar todos los partidos para poder mejorar, pero su cuerpo no se lo permite.

¿Por qué les cuesta a los ingleses adapatarse al fútbol español?

No sé por qué les cuesta tanto, quizás es más una cuestión familiar. Yo fui muy feliz, estuve viendo la ida en el Bernabéu y pude estar con mis amigos: Zidane, Luis Figo, Solari, Roberto Carlos... De hecho todos siguen viviendo en Madrid, es una ciudad preciosa. Echo de menos mi casa de allí.

¿No piensa en convertirse en entrenador?

Es que si pierdes cuatro partidos consecutivos estás fuera y no me parece que sea un buen trabajo. Prefiero ser comentarista y tener tiempo para mi familia. Puedo llevar a mis hijos al colegio. No necesito ser entrenador.