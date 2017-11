Eric Abidal en desacuerdo que Deschamps haya renovado con Francia

Eric Abidal, ex seleccionado francés, ha salido a dar declaraciones fuertes en contra de Didier Deschamps luego que la Federación de Francia tomara la decisión de renovar contrato del actual entrenador de la selección.

Al momento de hacerse pública la noticia, los dardos envenenados de Abidal en redes sociales no se hicieron esperar. "Parece que Zidane no está disponible", escribió el francés en su cuenta de Twitter. Este mensaje no le gustó a muchos aficionados, que le respondieron al ex defensa con mensajes duros.

Abidal no se quedó callado y volvió a arremeter y publicó: "Gracias por sus comentarios, supongo. El fútbol es un juego pero para algunos se ha vuelto político", escribió un nuevo tuit wn contra de Deschamps. Eric tuvo a Didier como técnico cuando jugó su último partido con Francia en 2013.

Se le preguntó a Nöel Le Graët, presidente de la FFF sobre Zidane y dijo, "No nos hemos planteado el nombre de Zidane, pero eso no significa que Zidane no sea algún día el entrenador de la selección de Francia".

