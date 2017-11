Ronaldo: ''La salida de Neymar del Barça fue parecida a la mía; Yo lo volvería a hacer''

Ronaldo Nazario, campeón del mundo con la Selección de Brasil, concedió una entrevista a la revista brasileña 'Veja' en donde comparó su salida del Barcelona con la de Neymar.

''La salida de Neymar del Barça fue parecida a la mía. Yo fui al Inter cuando el campeonato italiano era más fuerte que el francés ahora. Pero estoy a favor de los retos, me motivan mucho'', comentó.

Ronaldo también dejó entrever que la marcha de su compatriota pudo haber sido por problemas con la directiva azulgrana, lo mismo que vivió él.

''No sé si es el caso de Neymar, no tengo detalles y no sé qué había detrás de la negociación. Quizá todo surgió por problemas con la directiva del Barcelona, como fue mi caso'', confesó.

Asimismo no se lo pensó mucho para declarar que volvería a dejar el Barça: ''Lo volvería a hacer'', admitió.

Sobre su futuro fueras de las canchas dijo que: ''Ahora estoy buscando un club para gestionar, quiero tener una experiencia de este tipo, en Brasil o en el exterior, mientras manejamos academias de fútbol''.

Ronaldo aclaró que no le llama la atención ser entrenador: ''Excluyo totalmente de mi vida el entrenar un equipo. No me puedo imaginar 25 jugadores molestándome todo el día, haciendo todo lo posible para engañarme''.

Por último se pronunció sobre los supuestos problemas fiscales que han tenido en España Neymar, Cristiano y Messi.

''Yo gasté mucho dinero en abogados y profesionales para hacer todo bien. Cuando ocurre algo mal, es un problema doble ya que aparte del aspecto financiero, la imagen queda dañada y es difícil de recuperar'', cerró.