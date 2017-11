¡La increíble confesión de Alves! Estuvo a un paso del Real Madrid

El futbolista brasileño Dani Alves no se guardó nada en una entrevista publicada por la revista Four-Four- Two, ya que reveló que estuvo cerca de llegar a reforzar el Real Madrid antes de ser fichado por el Barcelona.



En ese momento el lateral salió del Sevilla y el primer interesado en sus servicios fue el Liverpool.



“Tenía un acuerdo muy avanzado con el Liverpool, pero por la razón que fuera no ocurrió y en el último momento, no sé por qué, no era el único que conducía las negociaciones. Tengo a otras personas representándome desde entonces”, dijo Dani Alves.



La declaración que sorprendió a todos fue cuando detalló que estuvo cerca de llegar al Real Madrid.

“Algo parecido ocurrió más tarde en mi carrera con el Chelsea y el Real Madrid. Por supuesto, al final todo salió bien para los culés y también para mí, porque pude escribir una increíble historia en el Camp Nou en lugar de eso”, explicó Alves.



Dani Alves fue más allá con las declaraciones y explicó que en ese momento de su carrera él quería ganar cosas que si se mantenía ahí no iba a lograr.



Por otra parte el brasileño mencionó que antes de retirarse le gustaría jugar en la Premier League.



“Todavía tengo esta ambición, pero no sé si pasará. Creo que primero tengo que hacer muchas cosas en el PSG”, concluyó Alves.