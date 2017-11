Día y horarios: Así se jugará la jornada en España, Francia, Italia e Inglaterra

El Barcelona buscará este sábado seguir conquistando la Liga y recibe al Sevilla en un ambiente convulso en la ciudad Condal luego que hayan presos políticos tras haber declarado la independencia de Cataluña.

El equipo catalán busca alejarse por 11 puntos al Real Madrid que tendrá actividad hasta el lunes.

En otros partidos importates también resalta el duelo entre Manchester City vs Arsenal, Chelsea vs Manchester United y River vs Boca en Argentina.

La agenda de partidos de fin de semana:

Sábado 4 de noviembre

Valencia vs Leganés (6:00 de la mañana)

Angers vs Pris Saint-Germain (10:00 de la mañana)

West Ham United vs Liverpool (11:30 de la mañana)

Borussia Dortmund vs Bayern Munich (11:30 de la mañana)

Monaco vs Guningamp (1:00 de la tarde)

Barcelona vs Sevilla (1:45 de la tarde)



Domingo 5 de noviembre

Inter vs Torino (5:30 de la mañana)

Juventus vs Benevento (8:00 de la mañana)

Lazio vs Udinese (8:00 de la mañana)

Fiorentina vs Roma (8:00 de la mañana)

Manchester City vs Arsenal (8:15 de la mañana)

Chelsea vs Manchester United (10:30 de la mañana)

Sassuolo vs Milan (1:45 de la tarde)

Real Madrid vs Las Palmas (1:45 de la tarde)

River Plate vs Boca Juniors (3:05 de la tarde)



