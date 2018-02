¡Jugador de la Roma sufre aparatoso accidente esta madrugada!

El futbolista brasileño del Roma Bruno Peres salió hoy ileso de un grave accidente sufrido con su coche en el centro de la capital italiana, en torno a las 5.20 de la madrugada hora local, informó a Efe la Policía local.



El accidente de Bruno Peres se produjo en la céntrica calle de las Termas de Caracalla, a menos de un kilómetro del Coliseo, e involucró únicamente al vehículo del futbolista, un Lamborghini deportivo.



El jugador no ha sufrido lesiones graves y no ha sido necesaria su hospitalización, aunque su coche terminó severamente dañado y no estaba operativo, explicó a Efe la Policía.



Los agentes están investigando cómo ocurrió el accidente del lateral brasileño, que ya había sufrido un choque parecido en el pasado noviembre, siempre en plena madrugada.



Bruno Peres, de 27 años, fue citado hoy por la directiva del Roma en el centro deportivo de Trigoria, en las afueras de la capital, para que aclarara las razones de lo que pasó, informaron a Efe fuentes del club "giallorosso".



El futbolista también realizó una sesión de entrenamiento, a pesar de que la plantilla del Roma tenga hoy un día libre, tal y como le pidió la cúpula directiva del conjunto capitalino.

NEYMAR Y EL TUIT DEL BARCELONA