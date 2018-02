Griezmann pierde el control y se enfrasca en una discusión con la afición del Atlético

El Atlético de Madrid ganó este domingo, pero Antoine Griezmann acabó enfadado el partido contra el Valencia (1-0) encarándose con gestos de exasperación con su propio público que lo silbó cuando paró un contraataque para dejar pasar el tiempo.



En el descuento del partido, el francés prefirió calmar el juego en lugar de intentar marcar un segundo tanto y reacción de mala manera a los abucheos que llegaron de las gradas del estadio Metropolitano, reavivando el fantasma de una ruptura con sus aficionados, que parecen no acabar de perdonarle que haya hecho público su deseo de probar suerte en otros lugares.



Griezmann "hizo lo que tenía que hacer y la gente, normal, siempre quiere ganar", desdramatizó su técnico Diego Simeone tras el encuentro.

"Los futbolistas leen bien lo que tienen que hacer en el campo, Griezmann eligió todo bien hoy, su partido, salvo el gol que no tuvo la posibilidad de intervenir en el final de jugada, trabajó bien", dijo Simeone.



"Sostuvo el equipo cuando tenía que sostenerlo. No atacó innecesariamente cuando no había ataque, sostuvo la pelota cuando la tuvo que sostener. Es un jugador que cuando esta bien como ahora es extraordinario", añadió.



Simeone rechazó que pueda haber un 'caso Griezmann', asegurando que losa aficionados "se fueron todos felices, todos festejando en su casa y todos muy contentos".



Las relaciones entre Griezmann y sus aficionados se tensaron el verano pasado tras sus declaraciones dejando entrever una posible marcha al Mánchester United cuando el Atlético, bajo sanción FIFA, no podía fichar y no hubiera podido sustituirlo.



Finalmente, "Grizi", de 26 años, renovó con el Atlético hasta 2022 disculpándose ante los aficionados 'colchoneros'.



Según la prensa catalana, Griezmann se habría puesto de acuerdo con el Barcelona con vistas a un traspaso el próximo verano, aunque el club catalán lo ha desmentido.