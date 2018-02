Ronaldo Nazário revela en que equipo le faltó jugar

Ronaldo Nazário quien tuvo la oportunidadad de jugar en los mejores equipos del mundo reveló en una entrevista para SFR Sport que le hubiera encantado jugar en el PSG.

"Uno de los principales lugares en los que me hubiera gustado jugar sería París. He estado acá tantas veces que me siento parisino. No tuve la oportunidad de jugar en el PSG y la verdad es que no tuve ninguna propuesta. Jugué en Italia, España y Holanda. PSG es un destino para grandes jugadores” comentó Ronaldo.

"El fenómeno" dedicó un tiempo para alabar a Mbappé al cual no dudó de calificar como "parecido a mí" por su gran talento.

Ronaldo a su vez no tiene dudas que Neymar es un gran jugador capaz de lograr grandes cosas en Francia.

"Lo tiene todo para ganar el Balón de Oro en París" aseguró el brasileño.

Ronaldo militó Europa en clubes como el PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid y AC Milán dejando su rastro en cada uno de estos clubes, aunque París no estuvo en su trayecto.