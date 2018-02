Luis Enrique, a un paso de ser entrenador del Chelsea, apuntan medios ingleses

El entrenador Luis Enrique está muy cerca de ser el nuevo técnico del Chelsea de Inglaterra que despedirá al italiano Antonio Conte por malos resultados, así lo apuntan medios ingleses.

La gota que ha derramado el vaso es la derrota sufrida por los Blues a manos del modesto Wattford 4-1.

Roman Abramovich ha cuestionado la política de fichajes de Conte que tiene alactual campeón de la Premier a 19 puntos del Manchester City de Guardiola.

El magnate ruso ha acelerado las gestiones para fichar al extécnico azulgrana. Tendría mucho morbo ver al asturiano en el banquillo 'blue' en el duelo contra el Barça de la Champions.

Ancelotti, otra opción si falla Luis Enrique

Según 'The Guardian', por ejemplo, Luis Enrique y Carlo Ancelotti, ambos sin equipo actualmente, son los favoritos para sustituir a Conte si se precipitan los acontecimientos. Con tres derrotas en sus cuatro últimos encuentros, la situación del transalpino es muy delicada.

Conte, renovado el pasado verano, se mostró desafiante después de la derrota ante el Watford. "No estoy preocupado por mi trabajo. Todos los días doy el 120% y si no es suficiente el club puede tomar la decisión que crea, pero no estoy preocupado. Puedo ser entrenador o no del Chelsea, ¿cuál es el problema? La vida continúa".

