Patrice Evra regresa a la Premier de Inglaterra

Patrice Evra defensa de 36 años ha sido presentado esta día como nuevo refuerzo de del West Ham United Football Club para lo que resta del torneo.

El internacional francés llega a la fila del club "hammer" luego de ser despedido de su anterior club el Olympique de Marsella por agredir a un aficionado.

Evra tendrá sus segunda experiencia en la Premier, ya que estuvó en el Manchester United durante 8 años y medio e incluso fue dirigido por su nuevo entrenador David Moyes, cuando militaba en los Red Devils, y volverá a compartir vestuario con Javier el "Chicharito" Hernández.

El galo lucirá la playera número 27 y sus primeras palabras describen su felicidad al volver a Inglaterra “estoy muy satisfecho de convertirme en un ‘hammer’ más y de regresar a la Premier”.

"Es asombroso estar de regreso y agradezco al West Ham por la oportunidad que me dan de hacer mi trabajo. No sabes lo afortunado que me siento de levantarme por las mañanas y saber que entrenaré con mis nuevos compañeros, eso me hace feliz" aseguró el francés.

Patrice Evra intentará ayudar al club en su lucha por el no descenso, pues el club está a solo 3 puntos del lugar 18.