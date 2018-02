Courtois le manda una señal al Real: "Mi corazón está en Madrid"

El guardameta del Chelsea Thibaut Courtois habló ampliamente con el medio belga Sport/Foot Magazine, donde detalló el tema sobre los rumores del interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios.

Courtois fue claro al mencionar que su situación personal ha ocasionado que se relacione con la ciudad de Madrid.

"Mi situación personal está relacionada con la ciudad de Madrid. Mis dos hijos viven allí, con su madre. Tengo a mi hija todos los días en el Facetime y a menudo me dice que me extraña, siempre que tengo la oportunidad, intento hacer un viaje de regreso a España. Como situación, no siempre es fácil. Sí, mi corazón está en Madrid. Es lógico y comprensible", mencionó Courtois.



Sobre los rumores que se han dado a través de los medios de comunicación españoles sobre el interés del Madrid en Courtois, el belga explicó la forma en la que el equipo blanco tendría que actuar para él llegar como nuevo refuerzo.

"Si me quieren, tienen que contactar con el Chelsea. Eso ya lo veremos. Pero nunca lo hicieron. Lo cierto es que algún día volveré a Madrid. Amo España, amo esa ciudad, pasé tres años maravillosos allí. Ahí es donde crecí. Si el Real Madrid está realmente interesado, mi situación personal podría influir, sí. El aspecto familiar no tiene precio. Pero te lo diré otra vez, ahora mismo estoy ocupado hablando con Chelsea sobre la renovación", finalizó Courtois.

En España el tema de los guardametas del Madrid está en los medios de comunicación, el tico Keylor Navas podría tener dura competencia por la titular la próxima temporada.