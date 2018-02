¡Admirable! "El qué fue de Carlos Pavón" que publicó AS en España

No hay duda que Carlos Pavón si dio de qué hablar en su etapa como futbolista, tanto que en España le han hecho una publicación que es digna de compartir.

El hondureño aparece en un "Qué fue de" publicado por Diario AS de Madrid, donde resaltan toda su trayectoria en las canchas y también su actualidad.

Pavón ahora se dedica a analizar el deporte en el mundo de la televisión y no le ha ido mal. Esta es la publicación que hizo AS:

Carlos Alberto Plummer Pavón es un nombre que quedará marcado en la historia del futbol centro y norteamericano. Una amenaza del área siempre que se enfundaba en la playera de la ‘H’ y una pesadilla recurrente de mexicanos, estadounidenses, costarricenses y todo aquel que alguna vez tuvo que ver a su selección enfrentarse a ‘la sombra voladora’.

La carrera futbolística del nacido en Progreso comenzó en el Real España, club con el que debutó anotando al Marathón el 30 de mayo de 1992. Su romance con el club aurinegro sería eterno, pues después de un par de grandes temporadas en el futbol hondureño, en 1994 se uniría al Toluca de México, aunque sus ires y venires entre San Pedro Sula y escuadras de otros países serían constantes.

Pavón jugó en México, de hecho lo hizo para 7 distintos equipos, España, Italia, Colombia, Guatemala y Estados Unidos. El catracho fue cuádruple campeón de liga en Honduras, y levantó el título de la Primera División mexicana con Monarcas Morelia, al dejar huella como uno de los delanteros extranjeros más importantes del futbol mexicano durante el cambio de milenio.

No obstante, sus méritos más relevantes los logró vistiendo la camiseta albiazul de la selección hondureña. ‘Carlitos’ es el máximo anotador en la historia de la bicolor con 57 goles, convirtiéndose además en estandarte del combinado catracho que jugó el mundial de 2010.

Debido a una lesión en la espalda, el ídolo de Progreso dejó la selección en 2010, y el futbol profesional a nivel clubes el 10 de enero de 2015 en un partido de despedida entre Real España y Barcelona de Guayaquil. Así, acompañado de jugadores como Amado Guevara, Danilo Turcios, Luis Hernández y Hristo Stoichkov, Pavón colgó los botines a los 41 años.

Posterior a su partida de las canchas, Pavón continuó su camino en el mundo del futbol al convertirse en asistente técnico del Real España y de la selección nacional de Honduras, hasta que en 2016 recibió la oportunidad por parte del Marathón para convertirse en entrenador del club verde.

A menos de un año, el exjugador de Valladolid fue cesado del cargo y decidió unirse al banquillo del CD Vida, club con el que sólo duró tres meses como director técnico. Ahora, dedica su vida a jugar golf y desempeñarse como analista deportivo de una cadena estadounidense, dejando totalmente de lado su faceta como cantante de rap.

Aunado a ello, ‘la sombra voladora’ ha participado en campañas de UNICEF en contra de la violencia a la mujer, y sigue persiguiendo su sueño de convertirse en seleccionador de la ‘H’.

Al ver esta noticia, Pavón, que se destacó en México y con la Selección de Honduras, no tardó en mostrar su alegría y agradecimiento a Diario AS.

"Excelente nota de Diario as España, se siente muy nice cuando ya retirado reconocen lo que hiciste, no importa el dinero ni cosas materiales, esto es lo que le queda en la retina de los ojos y el recuerdo de los que valoran una trayectoria, gracias Dios, As, afición, fam", escribió en sus redes.